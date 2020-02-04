إكثارية حماة تكشف على حقول القمح

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في حماة إجراء الكشف الحقلي الأولي على الحقول الإكثارية المزروعة بمحصول القمح والمتعاقد معها للموسم الحالي والبالغة مساحتها 51457 ألف دونم.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الغني الأسود في تصريح أنه سيتم خلال الكشف الحقلي التأكد من المساحات المزروعة ونسبة الإنبات مع تقديم نصائح وارشادات للفلاحين حول كيفية خدمة محصول القمح بالشكل الأمثل بما يضمن تحقيق إنتاج وفير بأقل التكاليف، مبيناً أن خطة فرع المؤسسة لهذا الموسم تتضمن إنتاج نحو 20 ألف طن قمح من الحقول الإكثارية المتعاقد معها.

ولفت الأسود إلى أن مبيعات فرع المؤسسة من بذار القمح بلغت 22 ألفاً و250 طناً من القمح المعقم والمغربل منذ بداية موسم الزراعات الشتوية منها 9480 طناً للمصارف الزراعية و6020 طناً للمحافظات الأخرى و2900 طن للمنظمات الدولية إضافة إلى بيع 3860 طناً من بذار القمح بشكل مباشر للمزارعين، مشيراً إلى أن عمليات البيع مستمرة حتى منتصف الشهر الجاري.

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