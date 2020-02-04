محولات جديدة ورفع استطاعات لكهرباء حمص

قامت الشركة العامة لكهرباء حمص بتركيب عدداً من المحولات الكهربائية الجديدة ورفعت استطاعات عدد منها لتحسين الواقع الكهربائي في المحافظة.

وأوضح المهندس مصلح الحسن مدير كهرباء حمص بأنه تم تركيب محولة باستطاعة “63″ ك.ف.ا” في مركز تحويل المشفى الوطني بحمص ورفع استطاعة مركز تحويل عبد المناف هوائي في حي وادي الذهب من “360 ك .ف. أ” إلى “400 ك .ف .أ”، إضافة إلى رفع استطاعة مركز تحويل قنطار من “630 ك.ف.أ” إلى “1000 ك.ف.أ” ومحولة مركز تحويل كاسر سلامة في حي المهاجرين من “630 ك.ف.أ” حتى “1000 ك.ف.أ”.

وفي ريف حمص الغربي لفت الحسن إلى أنه تم تركيب محولة “200 ك.ف.أ” في قرية الصويري كما رفعت ورشات الكهرباء استطاعة محولة مركز تحويل الجمارك إلى “630 ك.ف.أ” ومحولة مركز تحويل المياه العامة خلف المصرف الزراعي إلى “400 ك.ف.أ” ومحولة مركز تحويل راجحة إلى “200 ك.ف.أ” واستطاعة محولة مركز تحويل المشجر الجنوبي من “630 ك.ف.أ” إلى “1000 ك.ف.أ”.

وأوضح الحسن أنه سيتم استكمال الأعمال في مركز تحويل راجحة للتوترين المتوسط والمنخفض خلال أيام قليلة وبالتوازي مع عملية رفع استطاعة عدة محولات في شين يتم إنشاء مصادر جديدة لحماية الشبكة من الحمولات الزائدة وتلبية احتياجات المشتركين.

وبين الحسن أن عمل الضابطة العدلية في الشركة يتركز في المناطق التي تحدث فيها مشكلات وأعطال في الشبكة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات لمنازل تستجر الكهرباء بطريقة غير مشروعة وتم تنظيم الضبوط وإحالة المخالفين للقضاء أصولاً.

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