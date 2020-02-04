كاتبة بريطانية: النظام التركي يواصل دعم عملائه من الإرهابيين في شمال سورية

انتقدت الكاتبة البريطانية فانيسا بيلي تغطية وسائل الإعلام الغربية للوقائع في سورية، مشيرةً إلى أنها تنشر الكثير من الأكاذيب عما يجري فيها ولا سيما ما يتعلق بعمليات الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية.

وأوضحت بيلي في سياق مقال نشرته على موقع “غلوبال ريسيرتش” الكندي أن أكثر الأكاذيب المفضوحة التي تبثها المؤسسة الإعلامية في الغرب ربما تكون تلك التي تحاول الإساءة إلى الجيش السوري.

وأشارت بيلي إلى أنها شاهدت خلال زيارتها إلى سورية قوات الجيش العربي السوري وهي متوحدة ومتجهة إلى جبهات القتال في ريفي حلب وإدلب للقضاء على تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي وإعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق، مؤكدةً أن الجيش السوري وحلفاءه يخوضون الحرب الحقيقية على الإرهاب.

كما لفتت بيلي من جانب آخر إلى أن النظام التركي يواصل دعم عملائه من الإرهابيين في شمال سورية ويمدهم بالأسلحة والصواريخ والقذائف التي يطلقونها على المناطق السكنية وتؤدي إلى إزهاق أرواح الكثير من المدنيين.

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