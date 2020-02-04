وفاة الفنانة المصرية ناديا لطفي

أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنانة القديرة نادية لطفي عن عمر ناهز الـ83 عاماً بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الممثلين، في تصريح لجريدة “الوطن” المصرية، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن.

وكانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات في المعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها في غرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.

وتعد الفنانة نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر، ولدت في 3 كانون الثاني عام 1937، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي، في الوايلي بالقاهرة، وتعتبر من أكثر الفنانات شهرة بمواقفهن السياسية التي أهمها دورها في حرب 6 أكتوبر، وفضحها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي, خلال حصار بيروت.

وكان أول ظهور سينمائي للراحلة، في فيلم “سلطان” أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها “الخطايا” و”للرجال فقط” و”الناصر صلاح الدين” و”السمان والخريف” و”قصر الشوق”، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل “ناس ولاد ناس” في 1993.

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