دفعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى درعا

في إطار خطة الاستجابة الانسانية التي ينفذها فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا أوصلت فرقه اليوم دفعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى منطقة درعا البلد في المدينة.

وبين رئيس فرع الهلال بدرعا الدكتور أحمد المسالمة لمراسلة “سانا” أن المساعدات عبارة عن 4100 سلة غذائية ومثل عددها من أكياس الطحين مقدمة من برنامج الغذاء العالمي لافتاً إلى وجود دفعة ثانية من المساعدات سيتم توزيعها الخميس المقبل.

ولفت المسالمة إلى أن الفرع سيباشر في الأيام المقبلة المرحلة الخامسة من الاستجابة الانسانية لكن بآلية جديدة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المرحلة الرابعة من الاستجابة التي ينفذها الهلال والتي تستهدف 210 آلاف أسرة في المحافظة وقد شارفت على نهايتها.

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