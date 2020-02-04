بكين تدعو واشنطن للتعاون بمكافحة “كورونا”

جددت الصين اليوم دعوتها الولايات المتحدة للنظر إلى تفشي فيروس كورونا الجديد بطريقة موضوعية وعادلة وهادئة وكذلك احترام بكين والتعاون معها ومع المجتمع الدولي في الحرب ضد هذا الوباء.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ قولها اليوم: إن الصين حكومة وشعباً لا تدخر جهداً في محاربة الوباء، وتدابير مكافحة تفشيه تحرز تقدماً.

وأوضحت هوا أنه على الرغم من أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا الجديد كبير نسبياً فإن معدل الوفيات في البر الرئيسي الصيني أقل كثيراً من المعدلات التي سببتها أمراض الإيبولا والسارس وما زال عدد الحالات التي تتعافى في تزايد مضيفة: إن الصين واثقة وقادرة على الفوز بمعركتها ضد هذا الوباء.

وكانت المتحدثة الصينية أكدت أمس أن الولايات المتحدة ومن خلال موقفها من مسألة انتشار فيروس كورونا الجديد تتسبب بإثارة الذعر ونشره وتمتنع في الوقت نفسه عن تقديم المساعدة اللازمة.

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