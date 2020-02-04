جهانغيري: الاقتصاد الإيراني صامد في مواجهة الحظر الأمريكي

أكد النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري أن الاقتصاد الإيراني استطاع الصمود في مواجهة الحظر الأمريكي.

وقال جهانغيري في كلمة له اليوم: رغم بدء الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلدنا إلا أن عجلة التنمية تسير بسلاسة وتحولت إيران بجهود ومثابرة المسؤولين إلى ورشة عمل كبيرة للتنمية والتقدم.

وأشار جهانغيري إلى أن الحظر الأمريكي أدى إلى بعض المشاكل في مجال توفير الدواء والأجهزة الطبية لكن سرعان ما تم احتواء ذلك وإزالة جانب من هذه العقبات بواسطة تعزيز الإنتاج المحلي في المجالات ذات الصلة، مبيناً أن الإدارة الأمريكية تكذب في إدعائها عدم حظر الأدوية والغذاء.

ولفت جهانغيري إلى أن جزءاً كبيراً من الاحتياجات الدوائية للبلاد يتم تصنيعه محلياً في ظل جهود الباحثين والعلماء الإيرانيين ويتم تصدير الفائض إلى بلدان أخرى.

طباعة