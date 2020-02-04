نادي تلدرة يخسر أمام الجزائري ببطولة الأندية العربية للكرة الطائرة

خسر نادي تلدرة لكرة الطائرة أمام المجمع البترولي الجزائري اليوم بثلاثة أشواط دون رد في افتتاح مشاركته ببطولة الأندية العربية التي تستضيفها إمارة الشارقة حتى الثاني عشر من الشهر الجاري.

وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة لمصلحة المجمع البترولي الجزائري بواقع 25-4 و 25-17 و25-6.

ويلتقي تلدرة في الجولة القادمة مع فريق دي لاسال الأردني غداً ويواجه الوصل الإماراتي يوم الجمعة القادم على أن يختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء الوصل البحريني السبت القادم.

وضمت بعثة نادي تلدرة المشاركة في البطولة اللاعبات غربة عيزوقي-ميادة حيدر-رشاف قاسم-حنان عليا-تيما اليازجي-عبير حيدر-فاطمة الراعي-هيا حيدر- زهراء مني-سيما اليازجي-رنيم الراعي-اليسار سمعول.

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