فنزويلا: ما تسمى “صفقة القرن” خطة توسعية غير قانونية

أعربت جمهورية فنزويلا البوليفارية عن رفضها القاطع لما يسمى “صفقة القرن” باعتبار أنها خطة توسعية وتعسفية تحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه وتتعارض مع القواعد الأساسية للقانون الدولي.

وأكد بيان رسمي صادر عن الحكومة الفنزويلية أن هذه الخطة التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير متكافئة وغير عادلة ومنحازة وغير قانونية وهي ترمي إلى منح اعتراف أحادي الجانب بالمستوطنات غير الشرعية التي بنتها “إسرائيل” على الأراضي الفلسطينية وتضم بشكل تعسفي أراضي تعود دون أدنى شك وبما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة إلى دولة فلسطين.

وأعرب البيان عن تضامن جمهورية فنزويلا البوليفارية الكامل مع شعب وسلطة دولة فلسطين، داعياً المجتمع الدولي على وجه السرعة إلى تفعيل الآليات متعددة الأطراف اللازمة لتفادي العواقب غير المتوقعة التي قد تنجم عن فرض هذه الخطة.

وأضاف البيان: إن فنزويلا دافعت دوماً من خلال دبلوماسية السلام البوليفارية عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة داخل الحدود المقررة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولا سيما القرار 242 الصادر في الرابع من حزيران 1967.

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