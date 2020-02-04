طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية يجددان خرق الأجواء والمياه اللبنانية

جدّد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه اللبنانية، وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه اليوم أنّ ثلاث طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا وعاليه الناعمة ومناطق الجنوب وصولا إلى كل المناطق اللبنانية ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف بيان قيادة الجيش: إنّ زورقاً حربياً إسرائيلياً اخترق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة حيث قام عناصره بإطلاق النار باتجاه المياه اللبنانية.

وكان بيان لقيادة الجيش اللبناني أعلن عن خرق خمس طائرات خربية وزورقين حربيين أمس الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

إلى ذلك أكدت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي اجتازت صباح اليوم “السياج التقني” قبالة متنزهات الوزاني وصولاً حتى مجرى النهر في الجنوب اللبناني وقامت بتفتيش المنطقة قبل أن تعود جنوباً باتجاه الأراضي المحتلة.

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