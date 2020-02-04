فعالية “خيال الظل” بحضور أطفال قرية “SOS”

التنمر وآثاره وكيفية مواجهته من قبل الأطفال عنوان فعالية “خيال الظل” التي نظمتها جمعية “سلوك” لذوي الإعاقة في دمشق بالتعاون مع فريق ظلال من برنامج التراث الحي في الأمانة السورية للتنمية.

الفعالية تضمنت عرضاً مسرحياً قدمته المتدربتان في فريق ظلال الفنانة التشكيلية هتون مقرش ومها داود الناشطة المجتمعية بحضور أطفال قرية “اس او اس” في الصبورة والأطفال المستفيدين من خدمات جمعية “سلوك”.

وتم خلال العرض تقديم فقرة غناء وورشة صناعة دمى خيال الظل بهدف تعريف الأطفال بهذا العنصر التراثي وأهميته.

ويقدم ضمن عروض برنامج التراث الحي “فريق ظلال” التابع للأمانة السورية للتنمية يوم غد عرض “حكايا من بلادي” بالتعاون مع جمعيتا القديس غريغوريوس ولبلادي وذلك في قاعة القديس غريغوريوس بدمشق.

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