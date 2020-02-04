صحفية تشيكية: أردوغان يحمي الإرهابيين في إدلب

أكدت الصحفية التشيكية تيريزا سبينتسيروفا أنً التقدم السريع والإنجازات التي يحرزها الجيش العربي السوري في مواجهة الارهابيين في إدلب يشكل مؤشراً قوياً على أن التحرير النهائي لهذه المدينة من الإرهاب قد بدأ يتحقق الآن.

وأشارت سبينتسيروفا في تعليق نشرته اليوم على الموقع الإلكتروني لقناة بريما التلفزيونية إلى أنّ دول الغرب وأنظمة خليجية والنظام التركي هي التي تدعم هذه التنظيمات الإرهابية في آخر أماكن تجمعها في إدلب مشددة على أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بالتحديد هو الحامي الرئيسي للإرهابيين.

وأعربت الصحفية التشيكية عن قناعتها بان النظام التركي سيضطر عاجلاً أم آجلاً إلى الدخول في حوار مع الدولة السورية، لافتةً إلى أنّ قيامه بنقل إرهابييه من إدلب إلى ليبيا هو أحد الخيارات أمامه للتخلص منهم.

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