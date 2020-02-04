أسعار الذهب مستقرّة

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ولم يطرأ عليها تغير يذكر اليوم مع رجحان كفة قوة الدولار أمام المخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع.

وذكرت رويترز أنّ الذهب استقر في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولاراً للأوقية “الأونصة” بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من كانون الثاني الماضي عند 1591.46 دولاراً في الجلسة السابقة وتراجع الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1579.70 دولاراً.

ويضغط على المعدن الأصفر الدولار الذي حافظ على قوته أمام سلة من العملات بعد مكسب 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2329.50 دولاراً للأوقية وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.75 دولاراً وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 972.9 دولاراً.

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