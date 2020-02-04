اعتداء إرهابي وأضرار مادية في محطة غاز الريان ومعملي غاز جنوب المنطقة الوسطى وغاز إيبلا ومصفاة حمص

تعرضت محطة غاز الريان ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومعمل غاز إيبلا ومصفاة حمص مجدداً لاعتداءات إرهابية فجر اليوم بقذائف أدت إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.

وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قال في تصريح لـ” سانا”: إنّ الإرهابيين ورعاتهم عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته باعتداءات إرهابية فجر اليوم ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص وعلى الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية وعناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها.

وأضاف: إنّ الكوادر الفنية بدأت تقييم الأضرار وأعمال الصيانة للوحدات المتضررة.

من جانبه قال غسان طراف مدير عام الشركة السورية للغاز لمراسل سانا: بعد الساعة 12.30 من منتصف الليلة الماضية تعرضت محطة غاز الريان لاعتداءات إرهابية بعدة قذائف ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بثلاث قذائف ومعمل غاز إيبلا بقذيفتين ما أدى إلى نشوب حرائق ووقوع أضرار مادية.

وأضاف: تمت السيطرة على الحرائق التي تسببت بها الاعتداءات الإرهابية ويجري الآن تقييم الأضرار والبدء بإصلاحها وإعادتها كما كانت، مشيراً إلى أنه لا حرائق في معمل غاز إيبلا.

طباعة