مسؤول في البيت الأبيض يعترف: نعمل بنشاط على التطبيع بين «إسرائيل» ودول عربية

كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تطبيع العلاقات بين دول عربية وكيان الاحتلال الإسرائيلي بشكل منفصل عن «خطة السلام».

وقالت الصحيفة نقلاً عن مسؤول كبير في البيت الأبيض لم تكشف عن هويته: الولايات المتحدة تسعى بنشاط إلى التطبيع بين «إسرائيل» والعديد من الدول العربية في الشرق الأوسط، قائلاً: «نحن نقترب من عملنا في التطبيع».

وأضاف المسؤول: هناك ثلاثة إجراءات مدرجة حالياً على جدول الأعمال, اتفاقيات عدم اعتداء مع «إسرائيل»، ورحلات جوية مباشرة بين «إسرائيل» ودول عربية، والسماح لمسؤولين إسرائيليين بحضور فعاليات في دول عربية، وتابع: «لقد عملنا وراء الكواليس لجعلها جاهزة».

وأردف المسؤول: «المضي قدماً في التطبيع بين «إسرائيل» ودول عربية ليس خطوة تهدف إلى استبدال خطة السلام.. إنها مبادرة يقودها غاريد كوشنر، إلى جانب عمله بشأن خطة السلام. إنه مسار منفصل كان الفريق يعمل عليه لفترة من الوقت. بعد أن أصدرنا الخطة، رأينا أن ردة الفعل في الشارع العربي معتدلة للغاية وأن العديد من القادة العرب كانوا على استعداد للقيام بذلك».

وتأتي تصريحات المسؤول الأميركي في أعقاب القرار الفلسطيني برفض ما يسمى «صفقة القرن».

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