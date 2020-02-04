بكيـــن: كل ما تلقينــاه من واشــنطن بشأن مكافحة «كورونا» هو نشر الذعر

تشرين – رصد:

قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية: بعض الدول وبالأخص أمريكا، تتعامل مع فيروس كورونا بطريقة عجيبة جداً، وذلك رداً على تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين.

وتابعت: لم تتلقَ الصين أية مساعدة جوهرية من أمريكا، وكل ما تلقته بكين هو نشر الذعر فقط، مضيفة: أمريكا، كانت أول دولة تقترح انسحاباً جزئياً لموظفي سفارتها، وأول دولة تفرض حظراً على سفر الأشخاص من الصين.

وكان أوبراين، قد قال في مقابلة على قناة «سي بي إس» الأمريكية: «إن الصين لم تقبل عروضنا لمكافحة فيروس كورونا الجديد».

(سبوتنيك)

الدفــاع الروســــية: الصواريــخ الباليســـتية النووية «سارمات» تبدأ الخدمة عام 2021

تشرين – رصد:

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو في مقابلة مع صحيفة «راديو إليكترونيك تكنولوجيز» أمس، أن تزويد القوات المسلحة الروسية بالصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات من طراز «سارمات» سيبدأ في عام 2021. وفي وقت سابق في منتدى «آرميا-2019» كشفت لأول مرة الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ الباليستي «سارمات»، إذ يبلغ مداه 18 ألف كم، وكتلته – 208,1 أطنان. كتلة الرأس الحربي حوالي 10 أطنان.

(سبوتنيك)

طهران: لم ولن نجري محادثات ثنائية مع أمريكا

تشرين – رصد:

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن بلاده لم ولن تجري محادثات ثنائية مع أمريكا. وقال موسوي أمس خلال مؤتمر صحفي: إن بلاده رفضت جميع الرسائل والوساطات التي تهدف إلى إجراء مفاوضات ثنائية مع أمريكا، مضيفاً: يجب على الولايات المتحدة العودة إلى شروط ما قبل عام 2017، ورفع العقوبات عن إيران من أجل المشاركة في محادثات مجموعة «5+1»، وهي الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا.

(مهر)

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