تداعيات الخروج البريطاني الطوعي

هبا علي أحمد:

«بريطانيا ليست دولة أوروبية» كما قال الجنرال الفرنسي شارل ديغول.. مقولة ربما تحاكي اليوم اختيار بريطانيا الطوعي لنَبْذ نفسها خارج الاتحاد الأوروبي منهية بذلك أكثر من 47 عاماً من الارتباط والشراكة، واضعة مستقبلها ومستقبل الكتلة الأوروبية في سياق غامض ومجهول، وإذا كان قرار الانفصال عن الأوروبي أدخلها في حال عدم اليقين السياسي فإن الخروج الفعلي اليوم ولحين انتهاء الفترة الانتقالية الممتدة لـ11 شهراً لتحديد شكل علاقتها مع الاتحاد سيزيد أكثر من حال عدم اليقين وسيعمق حالة التجاذبات الداخلية القائمة راهناً.

أبرز ما في الخروج البريطاني من تحت مظلة التكتل الأوروبي، أنه يخلق حالة من الشك في فكرة التحالفات الغربية التي على ما يبدو أنها غير مبنية على أسس قوية، ما يجعلها عرضة للاختلال في التوازن فعندما يسقط أحد أعضائها لابد أن تكر بعدها السبحة ولو على المدى الطويل وهذا يتعلق أساساً بعوامل الضعف في هذا التكتل والتي أودت إلى الحال الراهن، فـ«بريكست» فتح العين على تلك العوامل القائمة على الانقسامات والاختلافات الداخلية والفرق الشاسع بين الغرب الأوروبي الغني والشرقي الفقير، والميول الانفصالية حتى داخل الدول الواحدة، لذلك من الطبيعي أن يؤسس «بريكست» لبداية النهاية, وفق المحللين.

إذا توسعنا خارج الاتحاد فالفرصة الذهبية من الخروج البريطاني هي لأمريكا, فالرئيس دونالد ترامب المشجع للانفصال البريطاني يطمع باتفاق تجاري ثنائي بين بلاده ولندن هذا ظاهرياً، لكن الأسباب الأهم تكمن في إضعاف الوحدة الأوروبية وبالتالي إضعاف الموقف الأوروبي بما يسري بتبعية أكبر لأمريكا، ففي الحال الأوروبية قوة أمريكا في هذه الساحة ستأتي من انقسامها وتشتتها،إلى جانب ذلك -كما يرى محللون- فالإدارة الأمريكية ترى أنه بعد «بريكست» ستصبح بريطانيا من أقوى حلفاء واشنطن خاصة في حلف «ناتو»، بالإضافة لتعزيز التحالف بين الدولتين في مواجهة الصين وروسيا.

أما في سياق الربح والخسارة في مسألة «بريكست» فكلا الطرفين البريطاني والاتحاد خاسر، فبالنسبة لبريطانيا تقدر التكلفة الإجمالية لـ«بريكست» بحلول نهاية عام 2020 بنحو 200 مليار جنيه إسترليني، مع العلم أن هذه الخسارة ممكن أن ترمم فيما بعد باعتبار لندن مركزاً مالياً عالمياً إلى جانب كونها من أكبر ثلاثة مساهمين في ميزانية الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن الأموال التي كانت تدفعها لندن للاتحاد تنقل استخداماتها للداخل البريطاني، وهنا نجد أن خسارة الاتحاد أكبر من حيث خسارة الخزان المالي له.

بريطانيا أنجزت الخروج وبتعنت رغم كل العثرات التي اعترضتها، لذلك فكرة العودة ولو بعد حين كما يعتقد البعض تبقى في إطار الأحلام الوردية، لتكون الخسارة الكبرى من نصيب الاتحاد لأن خروج بريطانيا يشكل البداية لانهياره وفرصة لقيام دول أوروبية مستقلة، كما قالت مارين لوبان زعيمة حزب «التجمع الوطني» الفرنسي المعارض.

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