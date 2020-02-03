الجيش الجزائري يدمر وكرين للإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية تدمير وكرين للإرهابيين وضبط أسلحة وذخائر في ولايتي تيبازة وسيدي بلعباس غرب الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان اليوم إن “مفارز للجيش الوطني الشعبي تمكنت أمس من كشف وتدمير وكرين للإرهابيين وضبط كمية من الأسلحة والذخائر بكل من تيبازة وسيدي بلعباس”.

وكان الجيش الجزائري أعلن أمس اعتقال ثلاثة إرهابيين في ولايات “تمنراست وغليزان وسكيكدة” جنوب وغرب الجزائر وتدمير وكرين للإرهابيين وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في ولاية الجلفة جنوب الجزائر.

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