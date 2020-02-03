“التربية” تعلن أسماء الناجحين بامتحان مسابقة المعلمين الوكلاء

أعلنت وزارة التربية أسماء الناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة انتقاء المعلمين الوكلاء حسب تسلسل النجاح في كل محافظة.

وحسب بيان الوزارة، اليوم، بلغ عدد المتقدمين الإجمالي للامتحان 16059 معلماً منهم 332 من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام، مبينة أن عدد الناجحين بلغ 15358 معلماً منهم 322 من ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على الأسماء وموعد المقابلة الشفوية وأسماء المراكز التي ستجرى بها إلى مراجعة ديوان وزارة التربية أو مديرياتها في المحافظات وزيارة موقعها الالكتروني.

وكانت وزارة التربية أعلنت في آذار العام الماضي عن مسابقة لانتقاء نحو 15 ألف معلم وكيل من ذوي الكفاءة والخبرة للتدريس في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى.

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