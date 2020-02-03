إيران تطلق قمراً صناعياً نهاية الأسبوع الجاري
أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الايراني محمد جواد آذري جهرمي اليوم أنه سيتم إطلاق قمر “ظفر” الصناعي نهاية الأسبوع الجاري.
وكتب آذري جهرمي في حسابه الشخصي بموقع تويتر وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس قمر ظفر الصناعي الايراني سيطلق على متن الصاروخ الحامل الإيراني سيمرغ نهاية الأسبوع الجاري ويستقر على ارتفاع 530 كيلومتراً عن سطح الأرض.
ويتولى قمر ظفر الصناعي ثلاث مهام هي التصوير وتخزين المعلومات وإرسالها وقياس الإشعاعات الفضائية على مدى 3 أعوام وصنع وفق نموذجين هما ظفر 1 وظفر 2 على يد المختصين.
ويبلغ وزن قمر ظفر الصناعي 113 كيلوغراماً ويعد الأكثر تطورا مقارنة بالأقمار الصناعية التي أطلقتها منظمة الفضاء الإيرانية على مدى الأعوام الماضية.