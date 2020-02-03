مقهى النوفرة تاريخ يعبق بالذكريات

المقهى ذاكرة المدينة ولدمشق حكايات تطول مع المقاهي حيث انتشر فيها عدد كبير منها تعود بمعظمها للقرن التاسع عشر الميلادي وتخصصت هذه المقاهي حسب زبائنها فهناك مقاه للحرفيين وأخرى للتجار لكن الأكثر شهرة هي المقاهي التي يرتادها المثقفون والفنانون والأدباء.

ومقهى النوفرة في قلب دمشق القديمة الضاج بالحياة وصخبها أحد هذه المقاهي التي تجذب بعراقتها وحفاظها على ملامحها دونما تغيير كبير الزوار لموقعها المتفرد في الشام القديمة.

وحتى تصل إلى النوفرة يجب أن تخترق سوق الحميدية لتشاهد الدكاكين المنتشرة فيه وما تحويه من معروضات متنوعة من ملابس ومفروشات ومحلات العطارة والحلويات وما أن تنهك من السير في السوق وتتعب من التسوق تجد في أسفل الدرج مقهى النوفرة لتستريح فيه.

ويعرف المقهى الذي يعود تاريخه لأكثر من 500 عام حسب الباحث التاريخي غسان كلاس من الزحام الذي يميزه ومن عتباته الثلاث وشرفاته التي يشتهر بها وإطلالته على الجامع الأموي وتتسع الصالة الداخلية فيه إلى 24 طاولة يجلس على كل واحدة منها أربعة أشخاص أما الصالة الخارجية فتتسع لـ 12 طاولة يجلس على كل منها شخص واحد فقط ويفضلها الزوار للاستمتاع بمشاهدة العابرين إلى الجامع الأموي والمتسوقين والسياح.

ويشير كلاس لسانا-سياحة ومجتمع إلى أن مقهى النوفرة يطل على الجامع الأموي وأحد أبوابه الرئيسية ويرتبط تاريخياً بوجود نافورة كانت في ذلك المكان حية من خلال نهر يزيد الذي كان يمر من هناك.

ويضيف كلاس إن من أجمل مآثر مقهى النوفرة العريق حفاظه على عادة الحكواتي القديمة فقد كان الناس يجتمعون ليلاً للسمر والاستمتاع بقصص البطولة العربية كما يرويها الحكواتي الذي يتخذ مجلسه كل ليلة رمضانية محاولاً تطريز القصص الشعبية بفيض من خياله الواسع مستمتعاً بحالة الانبهار والدهشة التي يحدثها في نفوس المستمعين.

وتجمع المصادر التاريخية أن عدد المقاهي في دمشق تراوح في الربع الأخير من القرن التاسع عشر بين 110 و120 مقهى منها مقهى السكرية والقماحين اللذان يقعان في باب الجابية ومقهى العصرونية والرطل في باب توما وجاويش في القيمرية وغيرها الكثير لكن أغلبها لم يعد موجوداً وتغيرت أنشطتها التجارية.

طباعة