فوز النواعير على محردة في إياب الدرجة الثانية للسلة

فاز النواعير على محردة بنتيجة 75-41 نقطة في مباراتهما اليوم بحماة ضمن الجولة الأولى لإياب المجموعة الثانية لدوري الدرجة الثانية بكرة السلة لفئة الرجال.

وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لفريق النواعير ليواصل صدارته للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط يليه العروبة ثانيا برصيد 7 نقاط ثم السكك ثالثاً ومحردة بالمركز الرابع والأخير.

وتلعب فرق المجموعتين الأولى والثانية في الدوري على مرحلتين ذهاباً وإياباً وتصنف الفرق من الأول إلى الرابع ليتأهل في ختام المنافسات فريقان منهما إلى الدرجة الأولى.

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