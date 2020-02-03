تنفيذ كامل خطة زراعة الشعير و73 بالمئة من القمح

نفذت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خطة زراعة الشعير بنسبة مئة بالمئة خلال الموسم الزراعي الحالي فيما تستمر بخطة زراعة القمح التي وصلت لنسبة 73 بالمئة.

وتجاوزت المساحات المزروعة بالقمح مليوناً و314 ألف هكتار منها 563.5 ألف هكتار مروي و751 ألف هكتار بعل حسب مدير الإنتاج النباتي في الوزارة المهندس عبد المعين قضماني الذي بين لسانا استمرار تنفيذ خطة القمح والمتابعة اليومية لها عبر مديريات الزراعة بالمحافظات.

فيما بلغت المساحة المزروعة بالشعير كما ذكر قضماني نحو 1.5 مليون هكتار بنسبة تنفيذ 100 بالمئة من الخطة المقررة بين مروي وبعل لافتاً إلى توزيع 26138 طن بذار قمح و5591 طن شعير مغربلة ومعقمة من المؤسسة العامة لإكثار البذار بينما بلغت الكميات المعقمة والمغربلة في المؤسسة 30990 طن قمح و6318 طن شعير.

وأوضح قضماني أن إجمالي المساحات المزروعة بالبقوليات قاربت 128 ألف هكتار تتضمن العدس والفول الحب والبازلاء والحمص مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ خطة المحاصيل الطبية والعطرية بلغت 82 بالمئة بزراعة 64815 هكتاراً تتضمن الكمون واليانسون وحبة البركة والكزبرة.

وأشار إلى زراعة 4316.5 هكتاراً من خطة البطاطا العروة الربيعية في محافظات حمص وحماة والغاب وإدلب وطرطوس ودرعا فيما بلغت كمية الأقطان المحبوبة المسوقة حتى الآن 72439 طناً إلى محالج حماة وحمص وحلب.

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