زراعة أكثر من 22 ألف هكتار قمح وشعير في إدلب

بلغت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير في محافظة إدلب منذ بداية عمليات الزراعة وحتى تاريخه 22.400 ألف هكتار في الأراضي البعلية والمروية.

وأوضح مدير زراعة إدلب نجيب طباع في تصريح أنه تم زراعة 2400 هكتار بمحصول القمح مقابل 20 ألف هكتار بالشعير، مبيناً أن أماكن زراعته تتركز في المناطق المحررة من الإرهاب بريف المحافظة الجنوبي الشرقي وخاصة سنجار وأبو الضهور وتل الكرام.

ولفت طباع إلى أن نسبة تنفيذ الخطة المقررة للمحصولين هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي بسبب دخول مساحات جديدة وتأمين مستلزمات الإنتاج من بذار وأسمدة ومحروقات، مضيفاً: إن المديرية ستبذل أقصى جهد ممكن من أجل زيادة هذه المساحات خلال الموسم المقبل وخاصة بعد أن حرر الجيش العربي السوري مؤخراً مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

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