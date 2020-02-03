تغريدة لترامب يخلط فيها بين ولايتين أمريكيتين

أثارت تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلط فيها بين ولايتين أمريكيتين السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في هفوة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة من نوعها.

وذكرت صحيفة “هافينغتون بوست” الأمريكية أن ترامب نشر تغريدة على موقع “تويتر” هنأ فيها ولاية كانساس بانتصار فريقها “كانساس سيتي تشيفس” بنهائي دوري كرة القدم الأمريكية “سوبر بول” في حين أن الفريق يتحدر من ولاية ميزوري المجاورة.

ورغم أن ترامب سارع إلى التراجع عن تغريدته الخاطئة واستبدلها بأخرى وضع فيها الاسم الصحيح إلا أن الصورة الأصلية للتغريدة الأولى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت ردود فعل ساخرة بما فيها تغريدة نشرتها السيناتور عن ولاية ميزوري لورين آرثر قالت فيها موجهة الحديث إلى ترامب: اسم الولاية خطأ.. الأفضل أن تبقى بعيداً عن أمور لا تفهمها.

التعليقات الساخرة من خطأ ترامب الجديد صدرت أيضاً من كاتب السيناريو والمنتج التلفزيوني المعروف بريان بيهان الذي قال في تغريدة: بسرعة.. ليأخذ أحد القلم من يد ترامب قبل أن يعيد رسم خريطة كانساس، فيما نشر المراسل السياسي لشبكة CNN الأمريكية غريغ كريغ تغريدة ساخرة جاء فيها: في الغد.. سيلوح ترامب بخارطة في المكتب البيضاوي تظهر أن مدينة كانساس هي بالواقع في ولاية كانساس، فيما هزأ رواد آخرون لمواقع التواصل الاجتماعي من اهتمام ترامب ودرايته الواسعة التي وصلت لدرجة الخلط بين الولايات الأمريكية.

وتثير تغريدات ترامب التي غالباً ما يرتكب فيها أخطاء كبيرة بما فيها إملائية موجات سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تعرض لاستهزاء كبير الأسبوع الماضي بعد أن اتهمه مغردون بسرقة فكرة شعار القوات الفضائية الأمريكية من فيلم “ستار تريك” الشهير.

طباعة