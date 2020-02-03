هبوط أسعار النفط لأدنى مستوى

واصلت أسعار النفط الهبوط أثناء التعاملات اليوم، متأثرة بمخاوف بشأن الطلب على الخام في الصين بعد تفشي فيروس كورونا رغم أن احتمالات تخفيضات إنتاجية أكبر من منظمة “أوبك” وحلفائها قدمت بعض الدعم للسوق.

وذكرت “رويترز” أن عقود خام القياس العالمي مزيج برنت هبطت دولاراً إلى 55.62 دولاراً للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الثاني 2019.

وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتاً إلى 50.98 دولاراً للبرميل بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 50.42 دولاراً وهو أيضاً أدنى مستوى له منذ كانون الثاني من العام الماضي.

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