اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بشأن ليبيا في جنيف

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنّ ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا اجتمعوا في جنيف في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.

وجاء في بيان صدر عن الأمم المتحدة وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية: إن خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق وخمسة آخرين عينتهم القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر يشاركون في المحادثات.

ويشرف على المحادثات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الذي أدان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد رغم مقررات مؤتمر برلين.

يشار إلى أن البيان الختامي لمؤتمر برلين الذي وقعت عليه نحو 16 دولة ومنظمة في الـ 19 من الشهر الماضي حول تسوية الأزمة في ليبيا شدد على بذل الجهود الدولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ونزع سلاح الميليشيات، داعياً جميع الأطراف إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للإرهاب.

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