بوغدانوف يبحث مع سفير النمسا الوضع في سورية وليبيا وفلسطين

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم، مع السفير النمساوي لدى روسيا يوهان أيغنير الوضع في سورية وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إنه تم خلال اللقاء تبادل شامل لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الملحة مع التركيز على الوضع في سورية وليبيا وكذلك آفاق حل القضية الفلسطينية بما في ذلك في سياق إعلان واشنطن لما يسمى “صفقة القرن”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً في انتهاك سافر للقرارات الدولية بنود ما تسمى “صفقة القرن” التي تجيز لكيان الاحتلال الصهيوني ضم المزيد من الأراضي المحتلة تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية ما أثار رفضاً فلسطينياً واسعاً.

طباعة