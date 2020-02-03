لقاء علمائي لبناني فلسطيني: فلسطين ستبقى عربية

أكد لقاء علمائي لبناني فلسطيني عقد اليوم، في مدينة صيدا بمشاركة عدد من علماء الدين أن فلسطين وعاصمتها القدس أرض عربية ليست للبيع ولا للتجزئة أو التنازل وأن حق العودة أمر مقدس وسيكون إلى كل فلسطين وخاصة الأراضي المحتلة عام 1948.

وشدد بيان صادر عن اللقاء على أنه لا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا لغيره من المطبعين أن يقرروا ويتصرفوا عن الشعب الفلسطيني المقاوم الذي يرفض التنازل عن حبة تراب من أرض فلسطين، مؤكداً على أن الحل الوحيد هو دحر وطرد العدو الصهيوني من كل فلسطين.

ودعا البيان إلى وحدة الصف الفلسطيني الرافض لجريمة صفقة العار المسماة “صفقة القرن”، مشيراً إلى أن وحدة الموقف والتمسك بالمقاومة هو الطريق الوحيد للصمود وإفشال هذه الصفقة وتحرير القدس وكل فلسطين.

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