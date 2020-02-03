برلمانيون روس: القضاء على الإرهاب أهم أسس نجاح العملية السياسية في سورية

أكد عدد من البرلمانيين الروس أن العملية السياسية في سورية لن تنجح من دون القضاء الكامل على الإرهاب.

وشدد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي نائب رئيس الجمعية البرلمانية العامة في الاتحاد الأوروبي بيوتر تولستوي في مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اليوم على حق سورية في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين وضد كل من يحاول الاعتداء عليها.

ولفت إلى أهمية مواصلة الحرب ضد الإرهاب الدولي في هذه المنطقة ولاسيما مع وجود ائتلاف دولي في سورية بقيادة الولايات المتحدة التي تدعي محاربة الإرهاب ولكنها لا تقوم بأي نشاط ضد الإرهابيين الدوليين هناك.

وفي مقابلة مماثلة، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن الوضع في إدلب مازال محفوفاً بالمخاطر، لافتاً إلى وجود اختلافات في مواقف الدول التي من المفترض أنها ترعى اتفاق وقف التصعيد تجاه التنظيمات الإرهابية.

من جانبه، نوّه النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ديمتري نوفيكوف بالإنجازات التي تحققت في سورية بالتعاون مع روسيا في محاربة التنظيمات الإرهابية ما هيأ الأرضية الضرورية لعودة الشعب السوري إلى الحياة الطبيعية.

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