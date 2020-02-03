مع نهاية مرحلة الذهاب.. فرق الدوري السوري الممتاز بين مستقر ومتذبذب ومتراجع

تشرين: يوسف الحيدر

مع انتهاء مرحلة الذهاب من الدوري السوري لكرة القدم التي انتهت بصدارة فريق تشرين، فقد أفرزت -بإثارتها ونديتها وتوقفاتها- تباينات بين الفرق المنافسة، وتصنيفات بين الفرق الأكثر استعداداً واستقراراً إلى الأقل، تلتها فرق غير مستقرة “أداءً وإدارة وفنياً أيضاً”.

وبعد انتهاء مرحلة الذهاب التي بقي فيها تشرين متصدراً بـ30 نقطة يليه الوحدة بـ 2 نقطة فالوثبة والجيش بـ23 نقطة فالاتحاد بـ22 نقطة ثم حطين بـ 21، نجد أنّ هذه الفرق قد تميّز مشوارها بالاستقرار الإداري والفني، وقد قدّم لاعبوها المطلوب منهم على أكمل وجه ما عدا بعض المباريات التي أفلتت نقاطها من لاعبي الفرق نتيجة تدني المستوى أو عدم الجهوزية النفسية، كالاتحاد الذي خسر مباراته الأخيرة أمام الجزيرة بهدف مقابل لا شيء رغم أنّ الأخير “الجزيرة” قد تلقى 9 هزائم قبل هذه المباراة ولكنه استحق الفوز.

يأتي بعد هذه الفرق كلٌّ من فريق الشرطة بـ18 نقطة، يليه النواعير بـ16 نقطة، ثمّ الكرامة بـ15 نقطة والطليعة بـ 14 نقطة، حيث تمرّ أغلب هذه الفرق بظروف عدم استقرار إدارية وفنية كالطليعة الذي وافق مؤخراً على طلب استقالة مدربه عمار الشمالي مع شكره وجهازه الفني على ما قدموه، ويمكن أن تكون الظروف المادية لهذه الفرق أيضاً أحد أسباب تراجعها، مع الإشارة إلى بقاء مباراة مؤجلة لنادي الكرامة مع الوثبة.

أما الفرق المتزيلة للترتيب والمهددة بالهبوط وهي: الفتوة والساحل بـ10 نقاط ثم جبلة بـ9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ5 نقاط، فرغم محاولات الإنعاش المادية والمعنوية التي تتلقاها، بين الفينة والأخرى، إلا أنّ نقاطها وترتيبها تجعلها دائماً تحت الضغط، ولعلّ فريقي جبلة والجزيرة قد أحسّا بوقع هذا الضغط وكانت نتيجتهما الأخيرة مع الجيش والاتحاد ،على الترتيب، دليلاً على استفاقة يتمنى جمهورهما ألا تكون متأخرة وأن تستمر في المرحلة الثانية من الدوري.

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