تخفيض التالف الصناعي في مخبز حماة الأول إلى 3 بالألف

سانا - عبدالله الشيخ

تمكن فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة حماة من تخفيض التالف الصناعي في مخبز حماة الأول إلى أقل من 3 بالألف جراء الكفاءة العالية للعمال وجهودهم الكبيرة والصيانة الدورية للآلات وخطوط الإنتاج.

وبيّن مدير فرع المؤسسة إبراهيم السعيد في تصريح لمراسل سانا أنّ نسبة التالف الصناعي محددة وفق قوانين وتعليمات المؤسسة بخمسة كيلوغرامات في الألف لافتا إلى أن مخابز فرع المؤسسة استطاعت بكفاءة وخبرة عمالها والصيانة الدورية لتجهيزاتها وآلاتها تخفيض نسبة الفاقد إلى 3 بالألف أو ما دون ذلك وهذا إنجاز إداري وفني وإنتاجي يسجل لفرع المؤسسة من شأنه خفض تكاليف الإنتاج والحرص على إنتاج خبز مستوف للمواصفات المطلوبة.

وأوضح السعيد أنّ كميات الدقيق التمويني المخصصة لمخابز فرع المؤسسة تبلغ يوميا نحو 170 طنا يجري تصنيعها خبزا بكمية قدرها 200 طن تباع للمواطنين عن طريق المعتمدين ومنافذ المؤسسة السورية للتجارة بالإضافة إلى 25 كشك بيع مباشر موزعة في مدينة حماة وريفها.

ودعا السعيد المستهلكين إلى الاكتفاء بالتزود بحاجتهم من مادة الخبز فقط وعدم شراء وتخزين الخبز منعا من حدوث هدر غير متعمد في المادة أو تعرضها للتلف أو تحويلها كعلف للثروة الحيوانية بعد مضي أيام ولا سيما أن المخبز ينتج الخبز على مدار الساعة تلبية لاحتياجات المواطنين من هذه المادة التي تشكل قوتا يوميا للمواطنين.

بدوره مدير مخبز حماة الأول محمد شريف قنوت أوضح في تصريح مماثل أن من أبرز الخطوات والتدابير التي ساعدت في تخفيض نسبة التالف الصناعي في المخبز هي الصيانة الدورية للآلات وتكليف عامل دائم لمراقبة بيت النار والنوعية الجيدة للدقيق والخميرة.

ولدى فرع المؤسسة في محافظة حماة 11 مخبزاً آلياً موزعة في مختلف مناطق المحافظة بالإضافة إلى مخبزي الربيعة وشطحة الجديدين اللذين من المتوقع وضعهما في الخدمة والاستثمار خلال الشهرين المقبلين.

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