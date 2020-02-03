تسويق أكثر من 165 طن قطن محلوج لغزل اللاذقية

سوّق محلج سلمية في حماة أكثر من 165 طناً من الأقطان الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى شركة غزل اللاذقية.

وأوضح مدير المحلج المهندس باسل الحموي أن هناك إقبالاً كبيراً على القطن المحلوج نظراً لجودة الأقطان وطول التيلة، لافتاً إلى أن المحلج استلم منذ بدء عمليات الاستلام وحتى الآن 4128 طناً من الأقطان المحبوبة من مزارعي المحافظات الشرقية منها 3468 طناً من مزارعي محافظة الحسكة وحدها.

وأشار الحموي إلى أن كميات الأقطان المحبوبة التي تم حلجها حتى الآن بلغت 1100 طن نتج عنها 633 طناً بذور قطن و2133 بالة قطن، موضحاً أن عمليات الحلج تتم من خلال ورديتين صباحية ومسائية وبطاقة حلج تصل إلى نحو 30 طناً يومياً.

وورد المحلج مؤخراً 490 طناً من البذور الصناعية الناتجة عن عمليات حلج الأقطان المحبوبة إلى عدد من شركات الزيوت بالقطاع الخاص بحماة.

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