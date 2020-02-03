صرافات جديدة للتجاري بالخدمة في ديرالزور

وضع فرع المصرف التجاري السوري في محافظة دير الزور ثلاثة صرافات آلية جديدة بالخدمة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت مديرة فرع المصرف نادية الضللي إنه بسبب الازدحام الحاصل والتأخر في تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين نظراً لوجود صراف آلي واحد تم تزويد فرع المصرف بثلاثة صرافات إضافية.

وبينت الضللي أنه تم وضع صرافين في مبنى المصرف والثالث في مبنى رئاسة جامعة الفرات، لافتة إلى أن الفرع بصدد تركيب صرافات جديدة يتم العمل على تجهيز مواقعها في مناطق مختلفة من المحافظة.

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