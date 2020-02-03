دعوة لعريضة مليونية في الأردن لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي

دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقيع على عريضة مليونية تهدف إلى إسقاط هذه الاتفاقية المشؤومة.

وجاء في العريضة: إنّ هذه الاتفاقية المشينة تهدر مليارات الدولارات من أموال الأردنيين لمصلحة دعم الإرهاب ‏الصهيوني وحروبه ومشاريعه الاستعمارية الاستيطانية في المنطقة وقتل وتشريد وترويع الأشقاء ‏الفلسطينيين.. كما تتيح له توسيع نفوذه وهيمنته الاستعمارية ‏في المنطقة كمصدر للغاز.

وشدّدت العريضة على أنّ الأردن من خلال هذه الاتفاقية سيرهن نفسه خمس عشرة سنة قادمة لعدو لم يتوقف يوماً عن ‏تهديدنا وتعريض أمننا للخطر وارتكاب الجرائم وهو يخرق يومياً حرمة الأماكن المقدسة في القدس ويعمل على ضم غور الأردن ومستوطنات ‏الضفة الغربية.

وطالبت العريضة بإلغاء هذه الاتفاقية فوراً لما تمثله من خيانة عظمى لأمن الأردن ومواطنيه ورهن لاقتصاده وأمنه ومستقبله بيد كيان ‏استعماري معاد.

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