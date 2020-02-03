تحسن تدفق الأنهار في الحسكة

أدت الهطولات المطرية التي شهدتها محافظة الحسكة خلال اليومين الماضيين إلى زيادة تدفق الأنهار السطحية ما انعكس على تحسن مستوى تخزين السدود السطحية.

وبين معاون مدير الموارد المائية بالحسكة عزيز ميخائيل في تصريح لمراسل “سانا” أن تدفق نهر الخابور في منطقة تل تمر ارتفع إلى 35 متراً مكعباً بالثانية ونهر الجرجب 10 أمتار مكعبة بالثانية والزركان 15 متراً مكعباً بالثانية بينما بلغ تدفق نهر الجغجغ بمدينة الحسكة 8 أمتار مكعبة بالثانية وذلك جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة وأدت إلى تشكل السيول.

ولفت ميخائيل إلى أن زيادة التدفق في الأنهار ستنعكس إيجاباً على تحسن مستوى تخزين السدود السطحية وخاصة في سد الباسل جنوب محافظة الحسكة أما بالنسبة لكمية المياه المخزنة من الأمطار خلال اليومين الماضيين في سدود منطقتي القامشلي والمالكية “السفان وباب الحديد والجراح ومعشوق” فبلغت 5 ملايين متر مكعب.

وأضاف إن المديرية أوقفت الرية التي أعطيت لسقاية المساحات المرخصة على سرير نهر الخابور في المنطقة الجنوبية حيث تم استهلاك نحو 10 ملايين متر مكعب من إجمالي كميات المياه المخزنة في سد الباسل، لافتاً إلى أن مخزون السد لن يتأثر في ظل توافر وارد مائي من مياه نهر الخابور في الوقت الحالي حيث بلغ تخزين السد 542 مليون متر مكعب.

وبلغ إجمالي كمية المياه المخزنة في سدود محافظة الحسكة خلال الموسم الحالي 653 مليون متر مكعب تقابلها كمية 512 مليون متر مكعب للفترة نفسها في الموسم الماضي.

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