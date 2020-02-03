بيسكوف يؤكد قلق روسيا من تواصل أعمال التنظيمات الإرهابية في إدلب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن التنظيمات الإرهابية في إدلب لا تزال تواصل أعمالها الإرهابية معرباً عن قلق روسيا العميق بهذا الشأن.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم في موسكو ما زلنا قلقين بشأن استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة من سورية.

وفي سياق آخر أعرب بيسكوف عن رفض موسكو تصريحات رئيس النظام التركي رجب أردوغان بشأن شبه جزيرة القرم ووضع تتار القرم مشيراً إلى الاختلاف الكبير مع الأتراك بهذا الشأن وعدم موافقتهم على اللغة المستخدمة في هذا السياق.

طباعة