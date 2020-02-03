نجوى صليبه:

أقيم في المركز الثقافي العربي بـ”أبو رمانة” حفل توقيع كتابي “العابر في كانون” و”بالأمس كنا” لهناء أبو أسعد التي فضلت أن تعنونهما بخواطر شعرية.

وفي إضاءته على الكتابين، قال الناقد أحمد نصار: نحن اليوم إزاء شاعرة تدفع الفكرة فوق مستوى الشيء الوقتي حيث تضعها في مستوى ما هو أبدي وخالد، ذلك ربما هو سر إبداعها المؤثر والمتأثر في ذاته على مابه من لغة سلسة وسهلة وبساطة في المفردة المركبة ذات تفاعل لايأتي من تنافرها أو تباعدها إنما من انسجامها في كينونة نسقية، في ديوانها الثاني “بالأمس كنا” جاء العنوان مكملاً ذاته فلو قالت “بالأمس” فقط لكان هناك غموض كاتم وكامل إذ إنها تشعر أن ثمة نقصاً، وأنّ هناك إبهاماً وضبابية ولو قالت كنا سنشعر أننا بحاجة لأن نستعين بالمخيلة لنرسم مشهد كنا.

يضيف نصار: وحقيقة التنسيق والائتلاف بين الكلمات في نسقها التحاوري تؤكد مقدرة الشاعرة على تشكيل النسق الشعري الملائم للكلمات المشكلة إلى ائتلافها الإيقاعي الذي يسبقها ويتلوها من عناصر التراكيب، ومن هنا يبرز الأثر الفني للتجربة الشخصية للشاعرة.. إن جوهر الديوان بوح ذو شجون وعاطفة قوية تحمل غليان الحب الذي لايفهمه أو يعرفه غير صاحبه لما فيه من فيضانات ذات تناقضات وفوضى عاطفية حاولت الشاعرة أن تمنطقها لتكون ذات صبغة تعبيرية إنسانية شفيفة.

بدورها، قالت الأديبة فاتن ديركي: بوح رقيق كتبته هناء أبو أسعد على أوراق الورد ففاح عطره متناغماً مع شفافية الكلمة ولحن الشعور، في نصوصها حنين للأرض والشجر والوطن، وفي لحظة سأم تطلق وعيداً تحذر من تحب من عذاب الندم ومغبة الاستهتار، تقول: “سيسير نعشي أمام عينيك وتصفر أوراقي وتسقط قبل أن تثمر”، حملتنا بحروفها المضيئة إلى عالم الحب والجمال وأهدتنا أجنحة لنحلق بها إلى سماء الروح.

وعلى صعيد الإشكاليات، بيّن نصار: هناك أمور كان على الشاعرة الوقوف عندها من وجهة نظري، مثلاً منطقية السرد كما في قصيدة “طال ليلنا” وفي قصيدة “خائفة”، أيضاً هناك حروف عطف كثيرة على الرّغم من أن القصيدة قد لاتكون طويلة، أي هناك بعض الهنات وهذا يعود إلى الخبرة وعمر التجربة وهو أمر طبيعي، وأرجو أن تقف الشاعرة عنده مطولاً وملياً.

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