ضبط معمل ينتج أجباناً فاسدة في صحنايا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نحو 25 طناً ونصف الطن من مادة الأجبان والمواد الأولية المستخدمة في صناعة الأجبان منتهية الصلاحية ودون مواصفات في أحد معامل إنتاج الأجبان بمنطقة صحنايا.

وذكرت المديرية في بيان لها تلقت “سانا” نسخة منه اليوم أنها حجزت المواد المضبوطة والبالغة 14454 كيلوغرام جبنة قشقوان منتهية الصلاحية و7237 كيلوغرام جبنة مطبوخة مسحوبة الدسم دون المواصفات ومتغيرة القوام و386 كيلوغرام جبنة كاملة الدسم دون مواصفات و686 كيلوغرام كريمة غنم دون مواصفات ومتغيرة القوام و2450 منفحة جبنة دون مواصفات و210 كيلوغرامات منكهات شيدر دون مواصفات واصنصات منتهية الصلاحية.

ولفتت المديرية إلى أنه تم تنظيم ضبط تمويني بحق المخالف وإغلاق البرادات الموجودة بالمعمل بالشمع الأحمر.

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