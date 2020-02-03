تسويق 62 ألف طن قطن من الحسكة

بلغت كميات القطن النهائية المسوقة من محافظة الحسكة تجاه محالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان 62 ألفاً و500 طن وذلك منذ بدء عمليات التسويق في شهر تشرين الأول الماضي.

وبين مدير محلج الحسكة المهندس محمود العيشة في تصريح لمراسل” سانا” أن المحلج أوقف عمليات تسويق القطن سواء المنتج في محافظة الحسكة أو الوارد من محافظتي دير الزور والرقة بعد مرور أربعة أشهر على بدء تسويق المحصول تجاه محالج المؤسسة العامة للأقطان في محافظتي حمص وحماة لافتاً إلى أن القطن المنتج بالحسكة قارب الـ 19 ألف طن والباقي كميات موردة من محافظتي دير الزور والرقة.

يشار إلى أن مجمل المساحة التي زرعت بمحصول القطن في محافظة الحسكة بلغت ثلاثة آلاف هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

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