المالكي: على المجتمع الدولي رفض “صفقة القرن”

طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي برفض (صفقة القرن) الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وإنكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال المالكي في كلمة دولة فلسطين خلال الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة اليوم: نطالب برفض “صفقة القرن” بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري بإنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وعدم التعاطي مع هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال.

وجدد المالكي التأكيد أن إعلان الإدارة الأميركية “صفقة القرن” يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في جرائمه بحق الفلسطينيين داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات جادة وفورية لإنهاء الاحتلال ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد المالكي على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن ثوابته الوطنية وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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