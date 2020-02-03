افتتاح منافسات دوري الدرجة الثانية بكرة القدم في حماة
افتتحت على أرض الملعب الصناعي منافسات دوري أندية الدرجة الثانية بكرة القدم لفئة الرجال عن محافظة حماة بمشاركة أندية خطاب والشيحة وسلمية وأصيلة والعاصي.
وفاز في المباراة الافتتاحية فريق الشيحة على خطاب بهدفين سجلهما علي الزبدي ومحمد نور عدي مقابل هدف لخطاب سجله شكيب حمود.
ويشارك في دوري الدرجة الثانية بحماة خمسة أندية تلعب فيما بينها بطريقة الدوري ذهاباً وإياباً حيث يتأهل الأول والثاني إلى التجمع النهائي المؤهل لدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.