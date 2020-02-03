روسيا تطلق قمرَ اتصالاتٍ جديداً في شباط

أكدت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء الروسية أنّ إطلاق صاروخ “Soyuz-2.1a” الذي سيحمل قمر اتصالات محلي الصنع إلى الفضاء تأجل حتى شهر شباط المقبل.

وقالت المصادر : إنّ إطلاق صاروخ “Soyuz-2.1a” الروسي مع قمر الاتصالات ميرديان من قاعدة بليسيتسك الفضائية كان من المقرر أن يجري في 24 كانون الثاني 2020، لكن عملية الإطلاق أوقفت قبل بدء تزويد الصاروخ بالوقود بعد اكتشاف مشكلات فنية، وتمت إزالة الصاروخ من منصة الإطلاق.

وأضافت المصادر: تمّ اكتشاف مشكلات في أحد كوابل التوصيل التابعة للمرحلة الثالثة للصاروخ، وأدت لحدوث ماس كهربائي، لذا اضطر الخبراء لإيقاف عملية الإطلاق، وأعادوا الصاروخ إلى مركز الاختبارات في القاعدة لإزالة أسباب المشكلة. وتبعاً للمصادر فإن إصلاح العطل المذكور في الصاروخ من المفترض أن يستغرق ما بين 10 أيام إلى شهرين، وفقاً لطبيعة العطل وقدرة الخبراء على التعامل معه، وفي حال عدم قدرتهم على إصلاحه حتى منتصف فبراير، سيتم تفكيك الصاروخ والتحضير لعملية إطلاق أخرى.

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