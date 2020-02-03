طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية يجددان خرق الأجواء والمياه اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اصدرته مديرية التوجيه اليوم: إن خمس طائرات حربية معادية خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب واقليم التفاح والبقاع الغربي وبلدة كفركلا وصولاً حتى البترون ثم غادرت جميع الطائرات الأجواء من فوق مدينة صور باتجاه الأراضي المحتلة.

وأضاف البيان: إن زورقين حربيين أسرائيليين أقدما على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة وعمل عناصرهما على توجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية وإطلاق صفارات الإنذار.

طباعة