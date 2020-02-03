وزير الخارجية التشيكي: “صفقة القرن” تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية التشيكي توماش بيترجيتشيك أن ما تسمى “صفقة القرن” التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح بيترجيتشيك في حديث لقناة “بريما” التلفزيونية التشيكية أن بلاده تدعم بشكل كامل التوافق في الاتحاد الأوروبي الذي يصر على احترام القانون الدولي وحل الدولتين مؤكداً أن مستقبل مدينة القدس لا يمكن أن يحل من خلال ما جاء في خطة ترامب.

إلى ذلك أكد رئيس الحكومة التشيكية الأسبق ييرجي باروبيك أن خطة ترامب عبارة عن حيلة ولعبة سياسية داخلية يمارسها لكسب أصوات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة هذا العام.

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