«المركزي» يبحث مع تجار ومُصدّري الخضار والفواكه آليات دعم الصادرات وتعزيز عملية تصدير الإنتاج الزراعي

تشرين:

بحث حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول في اجتماع عقد أمس بمقر «المركزي» مع تجار ومصدري الخضار والفواكه آليات دعم الصادرات وسبل تعزيز عملية تصدير الإنتاج الزراعي.

ويأتي هذا الاجتماع وفقاً لبيان من «المركزي» استكمالاً للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز التواصل مع الفعاليات الاقتصادية وسعي «المركزي» لدعم عملية الإنتاج وضبط عملية تمويل المستوردات.

وبحث المشاركون بالاجتماع موضوع عمليات تصدير الخضار والفواكه وطرق التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية المرخصة وبيع قيم الصادرات على السعر التفضيلي، إضافة إلى /15/ بالمئة من حوافز التصدير تشجيعاً للمصدّرين.

وأوضح قرفول آليات التسهيلات المصرفية لدعم عمليات تصدير الإنتاج الزراعي من خلال الإجراءات التي يقوم بها المصرف ومنها افتتاح كوات للمصرف التجاري السوري في المنافذ الحدودية، إضافة إلى تقديم التسهيلات في تمويل المستوردات الأساسية ومستلزمات الزراعة والصناعة. وتقدم مصدرو الخضار والفواكه بعدة مقترحات تهدف إلى تحسين مساهمة القطاع الزراعي في تحسين الموارد من القطع الأجنبي.

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