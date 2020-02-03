وزير الإعلام يطمئن على الحالة الصحية للزملاء الإعلاميين المصابين باستهداف الإرهابيين لهم بريف حلب الجنوبي الغربي

زار وزير الإعلام عماد ساره مساء أمس الزملاء الإعلاميين من قنوات «سما» و«العالم» و«الكوثر» الذين تعرضوا للإصابة باستهدافهم من التنظيمات الإرهابية بريف حلب الجنوبي الغربي خلال تغطيتهم عمليات الجيش العربي السوري وأطمأن على وضعهم الصحي في المشفى الجامعي بحلب متمنياً لهم الشفاء العاجل.

وأشار وزير الإعلام في تصريح للصحفيين بعد الاطمئنان على سلامة الإعلاميين يرافقه محافظ حلب حسين دياب إلى أن وضع الزملاء الإعلاميين مطمئن ومستقر، مؤكداً أن الإعلام الوطني مستهدف منذ بداية الحرب التي تشن ضد سورية لكون الكاميرا تقوم بنقل الحقيقة وهم يريدون استهداف هذه الحقيقة وإسكاتها.

وأكد الوزير ساره أن ما تعرضت له الفرق الإعلامية استهداف منظم من المحور الداعم للإرهاب لإسكات صوت الحق ومنعه من نقل بطولات الجيش العربي السوري وتعرية إجرام الإرهاب بكل تفاصيله وتضاريسه، مشيراً إلى أن محاولات إسكات الإعلام الوطني الصادق عبر استهدافه دليل على دوره ووجوده في الخندق الصحيح وهو خندق الدولة السورية والجيش العربي السوري.

وقال: الإعلاميون الحربيون هم في الصفوف الأولى لرصد انتصارات الجيش ومن اختار هذا الطريق يدرك خطورته وهم يعرفون أنهم قد يتعرضون للإصابة والاستشهاد الذي نرفع رأسنا به ولكننا مصممون على نقل الحقيقة وأن نكون إلى جانب الوطن والجيش العربي السوري والسيادة والكرامة والعزة. وأشار الوزير ساره إلى الشغف لدى الإعلاميين الحربيين الذين يعشقون عملهم ووطنهم ويضحون لأجل عزته وكرامته. وكانت التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الجنوبي الغربي استهدفت عصر أمس السيارات التي تقل الكوادر الإعلامية لقنوات «سما» و«العالم» و«الكوثر» بصاروخ حراري أدى إلى إصابة مراسلتي قناة «العالم» ضياء قدور وقناة «سما» كنانة علوش ومصور قناة «العالم» إبراهيم كحيل ومصور قناة «الكوثر» صهيب المصري حيث تم نقلهم إلى مشفى حلب الجامعي وتقديم العلاج اللازم.

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