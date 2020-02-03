ريم سلمان تحقق المركز الثاني بأولمبياد اللغة الروسية في سان بطرسبورغ

رشا عيسى:

إنجاز علمي جديد تحققه طالبة الدكتوراه ريم سلمان الموفدة من جامعة تشرين إلى روسيا بإحرازها المركز الثاني في أولمبياد اللغة الروسية للطلاب الأجانب متقدمة على آلاف الطلاب من كل دول العالم في منافسة عالية المستوى احتضنتها جامعة سان بطرسبورغ.

وانقسمت المسابقة إلى مرحلتين الأولى ضمت مشاركة 7199 متسابقاً من ١٣١ دولة من الأرجنتين إلى اليابان, حيث وصل ألف مشترك من المتقدمين الذين صمدوا أمام المنافسة العالية إلى المرحلة الثانية والنهائية وتمكن من النجاح فقط حوالي 500 متقدم وكان المركز الثاني من نصيب سلمان.

وأكدت سلمان لـ«تشرين» أن اندفاعها للمشاركة في الأولمبياد رغم أن مدة تعلمها للغة الروسية لم تتجاوز السنتين هو لإثبات وجود سورية في المحافل العلمية عبر حصد المراكز المتقدمة وقالت: رغم الحرب والحصار نحن موجودون وبقوة ولا أحد يستطيع طمس هويتنا, وأشعر بالفخر دائماً عندما يقولون الطالبة السورية, مضيفة: إن للمشاركة أيضاً في الأولمبياد ميزات علمية على المستوى الشخصي تنبع من الرغبة الكبيرة بتعلم الثقافة الروسية ومعرفة طبيعة المجتمع الروسي، إلى جانب ما تحققه المشاركة من استفادة علمية واسعة في مجال اختصاصي.

وتتابع سلمان تحصيلها العلمي العالي وهي في السنة الثانية دكتوراه بقسم الجغرافيا اختصاص المناخ التطبيقي, وتسعى لاكتساب خبرات في مجال اختصاصها لتطبيقها على أرض الواقع في بلدنا مستقبلاً, آملة البدء بمشروع متطور في مجال المناخ قريباً لتأثيره عفي جميع المجالات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والصحية. كما سبق أن شاركت سلمان في مدرسة صيفية منظمة من قبل مركز للبحوث في النرويج وروسيا والهند والصين وأميركا بمشاركة 50 باحثاً من طلاب الدراسات العليا والأساتذة من جنسيات مختلفة وكانت الوحيدة من المنطقة العربية التي تم قبولها للمشاركة.

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