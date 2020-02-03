دراسة لإحداث مركز خدمة المواطن في العباسيين وإطلاق خدمة التأمين على السيارات

بشرى سمير:

بيّن المهندس لؤي علوش مدير مراكز خدمة المواطن في محافظة دمشق أن هناك دراسة يتم إعدادها حالياً لإحداث مركز خدمة مواطن في منطقة العباسيين ضمن بناء قسم شرطة العباسيين لتوظيف المساحة بالشكل الأمثل وستتم إحالتها إلى مديرية الدراسات وإدراجها حيز التنفيذ, لافتاً إلى دراسة أخرى لتبسيط الإجراءات ووضع الآليات في تقديم المعاملات الخاصة بمديرية دوائر الخدمات تتم مع فريق مختص وخاصة لبعض الخدمات مثل: ترقين إشارة ناتجة عن ختم ترقين إشارة أو تحويلها إلى حجز أو إعلام– إصلاح طارئ- ضبط مخالفة تسوية بناء- مخالفة– ترميم- صورة عن ضبوط أرشيف مخالفات وقرارات التسوية وهي تتابع مع مديرية دوائر الخدمات، وفيما يتعلق بالخدمات الخاصة بالسجل المدني (تضامن– ميدان) لفت علوش إلى أنه يتم حالياً توسيع مركز خدمة المواطن بالميدان وهو في المراحل النهائية للإكساء وكذلك الأمر بالنسبة إلى مركز خدمة المواطن في المهاجرين يتم حالياً توسيع المركز بتنفيذ من الإنشاءات العسكرية وهو في المراحل النهائية للإكساء وبإشراف مديرية الإشراف.

وأضاف علوش: توجد حالياً اتفاقية مع الاتحاد السوري لشركات التأمين لتأمين السيارات من أجل إضافة خدمة التأمين الخاصة بالسيارات ضمن المركز الرئيسي لخدمة المواطن في دمشق القديمة، كما تتم الدراسة لتقديم هذه الخدمة ضمن مركز خدمة المواطن في كفرسوسة.

وعن قِصر دوام العاملين، حيث ينتهي العمل في مراكز خدمة المواطن الساعة الواحدة ظهراً والمطالبة بزيادة الدوام حتى الثالثة ظهراً وأيام السبت لفت علوش إلى أنه يتم العمل حالياً أيام السبت ولكل الخدمات ضمن الطابق الأرضي وبجزء من الكادر ويقدم المركز حوالي 250 معاملة يومياً بينما في الأيام الاعتيادية يصل عدد المعاملات إلى 1300 معاملة يومياً وفيما يتعلق باستخراج وئاثق السجل المدني من قبل معقبي المعاملات ضمن بهو المالية أشار علوش إلى أنه قيد الموافقة النهائية عليه باشتراطات وعلى سبيل المثال يحمل المعقب ترخيصاً أصولياً ولوحة ومزود بكتاب من مدير المالية في دمشق وستوضع موضع التنفيذ في الأيام القادمة.

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