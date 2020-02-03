تنفيذ 32% من زراعة محاصيل البقوليات الغذائية

ياسر النعسان:

بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة -عبد المعين قضماني أن مجموع المساحة المخططة الإجمالية لمحاصيل البقوليات الغذائية للموسم 2019 – 2020 بلغت أكثر من 290 ألف هكتار, زرع منها أكثر من 91 ألف هكتار منها مساحة أكثر من 73 ألف هكتار عدس بواقع 25%, وأكثر من 12 ألف فول حب بنسبة 4%.

وأشار قضماني إلى أن المساحة الإجمالية المزروعة في الحسكة بلغت أكثر من 34 ألف هكتار من المساحة المخططة التي تبلغ أكثر من 95 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 36 %, وفي حلب أكثر من 31 ألف هكتار من المساحة المخططة التي تبلغ أكثر من 76 ألف هكتار بنسبة تنفيذ 41%, وفي السويداء تمت زراعة أكثر من 92 هكتاراً من المساحة المخططة التي تبلغ أكثر من 33 ألف هكتار, أما في درعا فتم زراعة أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من المساحة المخططة التي تبلغ أكثر من 28 ألف هكتارا بنسبة تنفيذ 12%, وفي حماة تمت زراعة 1650هكتاراً من المساحة المخططة التي تبلغ أكثر من عشرة آلاف هكتار بنسبة تنفيذ 16%, وفي محافظة ريف دمشق تمت زراعة 259 هكتاراً من المساحة المخططة التي تبلغ أكثر من سبعة آلاف هكتار بنسبة تنفيذ 4%, أما في حمص فتمت زراعة 1921 هكتاراً من المساحة المخططة التي بلغت أكثر من 3683 هكتار بنسبة تنفيذ 52 %, في حين تمت زراعة 556 هكتاراً في الغاب من المساحة المخططة التي بلغت 2800 هكتار بنسبة تنفيذ 20 %, أما في محافظة طرطوس فتمت زراعة 125 هكتاراً -حسب قضماني- من المساحة المخططة التي بلغت 602 هكتار بنسبة تنفيذ 21%, في حين تمت زراعة 503هكتارات بقوليات غذائية في دير الزور من أصل 503 هكتارات تخطيطاً بنسبة تنفيذ 100%, وفي الرقة تمت زراعة 1267 هكتاراً من المساحة المخططة التي بلغت 583 هكتاراً بنسبة تنفيذ 217 %.

ولفت قضماني إلى أن ذروة زراعة محصول العدس تمت في الحسكة حيث وصلت المساحة المزروعة إلى أكثر من 34 ألف هكتار, ثم محافظة حلب التي وصلت زراعته فيها إلى 31 ألفاً, وفي محافظة حماة وصل المزروع من العدس إلى أكثر من 1235 هكتاراً.

وبين قضماني أن المساحات المزروعة من الحمص في حلب وصلت إلى 700 هكتار, تلتها درعا 9400 هكتار, ثم محافظة حمص بـ372 هكتاراً, أما البازلاء الحب -حسب قضماني – فكانت ذروة زراعتها في محافظة درعا التي وصلت المساحة المزروعة فيها إلى أكثر من 2158 هكتاراً.

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